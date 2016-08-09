Тверь, 9 августа, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Этой осенью в Тверской области откроется новый детский сад — в поселке Чуприяновка Калининского района. Ход работ 8 августа оценил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Новый детский сад в поселке Чуприяновка готов на 80%

До весны этого года объект числился в «недостроях», работы здесь возобновились по поручению Игоря Рудени. После расторжения контракта с прежним подрядчиком были оперативно проведены конкурсные процедуры, на завершение строительства из областного и муниципального бюджетов выделено по 37,5 млн рублей.

На данные момент готовность объекта составляет 80%: в помещениях будущего детского сада оштукатурены стены, выложена плитка, частично установлены окна. При строительстве использовались преимущественно экологически безопасные материалы.

«Работа выходит на финишную прямую, — отметил глава региона. — К началу сентября будет закончена внутренняя отделка, после чего начнется процедура лицензирования объекта. Задача — привести все в порядок до начала холодов».

Параллельно начались процедуры по приобретению мебели, формируется штат воспитателей. Открытие детского сада станет важным событием для поселка.

На будущий год в поселке Чуприяновка запланировано строительство еще одного объекта, призванного сделать жизнь комфортнее: специалисты приступят к возведению переезда через железную дорогу.