Краснодар, 9 августа, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибудет на Кубань. В ходе рабочего визита премьер-министр встретится с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Запланирован в программе визита высокопоставленного гостя и осмот сельскохозяйственных предприятий Динского района, передает корресподент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Ожидается, что премьер-министр РФ и глава региона оценят, как организована работа крестьянско-фермерского хозяйства «Ильченко Ю.В.», специализирующегося на растениеводстве и животноводстве. На КФХ организован полный цикл производства молочной продукции. В настоящее время в хозяйстве имеется 747 га сельхозугодий под пашни и многолетние насаждения и свыше трёхсот голов крупного рогатого скота.

Также Дмитрий Медведев и Вениамин Кондратьев осмотрят поля одного из крупнейших сельхозпредприятий края агрохолдинга «Кубань». Холдинг был образован в 2002 году на основе одноимённого колхоза, ведущего историю с 1950 года. Компания занимается растениеводством, животноводством, производством сахара, семеноводством, хранением и переработкой зерна.

Агрохолдинг объединяет более 30 предприятий в семи районах Краснодарского края: молочно-товарные фермы, свинотоварные комплексы, зерновые элеваторы, семенные заводы, сахарный завод «Свобода», конный завод «Восход».

Также Дмитрий Медведев проведёт встречу с активом, кандидатами и сторонниками политической партии «Единая Россия». Темой обсуждения станет развитие аграрных территорий.