Оттава, 9 августа, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Глава делегации Турции, совершающей визит в Канаду, Кани Турун заявил 8 августа, что Анкара разочарована тем, что западные союзники с критикой относятся к шагам президента Турции после неудавшейся попытки переворота 15—16 июля, сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

С таким заявлением заместитель главы комитета парламента Турции по иностранным делам выступил на пресс-конференции в канадской столице, в ходе которой он, в частности, отметил, что за попыткой насильственной смены власти в Турции стоял проповедник Фетхуллах Гюлен, находящийся в США.

Турун также добавил, что его движение является «мессианским культом», который подобно таким организациям, как террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ), промывает мозги своим последователям. Этот факт Запад решил не заметить и не поддержать Турцию.

«В этом самое большое разочарование турецкого народа, скажу я вам, — это их мнение», — подчеркнул он, добавив, что когда союзники Турции оказывались целью злоумышленников, Анкара всегда выступала на стороне своих партнеров.

«Когда во Франции, Великобритании, Германии — где угодно — происходили теракты, мы всегда поддерживали их [страны]», — заявил он. «Мы всегда работали с ними — в Брюсселе. Но на этот раз мы не получили никакой поддержки».

В делегацию, возглавляемую Кани Туруном, вошло пять членов турецкого парламента, в том числе два члена оппозиционных партий. Она посетит ряд стран с целью противодействия пропаганде, распространяемой, как утверждают в Анкаре, Гюленом и его сторонниками.

Напомним, официальная Анкара возлагает на исламского проповедниках Фетхуллаха Гюлена ответственность за организацию попытки военного переворота, предпринятой военными Турции 15—16 июля. Власти Турции призывают США выдать Гюлена правосудию страны.