Петропавловск-Камчатский, 9 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Новое здание аэропорта, круглогодичный тепличный комплекс, новая птицефабрика и обогатительный комбинат на золоторудном месторождении — эти четыре объекта с Камчатки отобраны Минвостокразвития для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в начале сентября. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM глава регионального агентства инвестиций Оксана Герасимова, самый дорогой из них — это комбинат, стоимость проекта превышает 12 млрд рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фабрика

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Инициатор проекта уже начал геологоразведочные работы на участке на севере Камчатки, где вскоре и планируется начать первую очередь строительства комбината, после выхода которого на полную мощность годовой объем производства золота составит 10 тонн.

Не менее важный для экономики региона, а также для социального развития — это проект строительства нового здания главного аэропорта Камчатки. Его стоимость оценена более чем в 3 млрд рублей. Стройка крайне важна для региона, так как действующее здание главных воздушных ворот иногда просто не справляется с пассажиропотоком, особенно летом. Предполагается, что новый аэропорт сможет обслуживать до 400 человек в час.

Что касается тепличного комплекса (1,2 млрд рублей), то он займет площадь в 5 га и будет производить до 3 тонн огурцов и томатов, а также 400 тысяч штук салатов. На новой птицефабрике (1,7 млрд рублей) суммарная производственная мощность составит 6 300 тонн мяса птицы в год (сейчас население края потребляет около 8 500 тонн).

Всего, по славам Герасимовой, Камчатка отправляла в Минвостокразвития 9 проектов, но отбор прошли только четыре. «Они находятся в высокой степени готовности или уже фактически реализуются», — отметила собеседник агентства, добавив, что на форум повезут с полуострова и те проекты, которые не прошли отбор министерства.

При этом часть проектов планируется представить в комплексе с ТОР «Камчатка». Его презентация станет основной на площадке региона во время форума.

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Как сообщало ИА REGNUM, планируется представить проекты строительства аэропорта для малой авиации, тепличных комплексов, туристско-рекреационный кластер. «То есть это один масштабный макет, который будет выполнен с применением совершенно новых уникальных технологий. Думаю, что наш стенд привлечёт внимание всех ‑ и инвесторов, и других заинтересованных лиц», — сказала Оксана Герасимова.

Восточный экономический форум проводится ежегодно во Владивостоке. ВЭФ является крупнейшей площадкой для переговоров инвесторов и инициаторов проектов на Дальнем Востоке.

Участие в ВЭФ может стоить делегации более 1 миллиона рублей. Однако даже при таком капиталовложении не обязательно, что гости будут допущены до всех мероприятий. Минимальная стоимость пропускного билета — 150 тысяч рублей, да и та поднимется до неизвестной отметки в конце августа.