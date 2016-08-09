Канберра, 9 августа, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, перед падением «стремительно терял высоту», что может свидетельствовать о неуправляемом падении воздушного судна. Об этом сообщает газета The Australian со ссылкой на экспертов министерства обороны Австралии.

Pedro Aragão Boeing-777

По данным специалистов, воздушное судно рухнуло в Индийский океан на скорости до 20 тыс. футов в минуту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Поисковая операция так и не дала результатов.

Однако, спустя некоторое время начали появляться отдельные фрагменты воздушного судна в восточной части Индийского океана и на побережье Африки. Обломки Boeing 777 стали находить за несколько тысяч километров от предполагаемого места падения самолета.

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