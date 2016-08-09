Киев, 9 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В городе Каменском (Днепропетровская область, Украина) прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передаёт телеканал «112 Украина».

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«В г. Каменское на ул. Ивана Сирко на открытой территории возле дома № 8 в 01:20 9 августа из-за взрыва неустановленного взрывного устройства погибли два человека», — сообщили в пресс-службе. По факту случившегося украинские правоохранительные органы проводят расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля возле филиала одного из банков в центре Запорожья (Украина) прогремел взрыв. Взрыв произошёл вследствие срабатывания неустановленного устройства.