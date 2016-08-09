Красногорск, 9 августа, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Начиная с 2013 года 29 подмосковных усадеб — 14 областных и 15 муниципальных — нашли новых владельцев в рамках программы «Усадьбы Подмосковья». Арендаторы получили возможность использовать исторические объекты в различных целях: от гостиничного до социально-культурного, взамен им предстояло провести полное восстановление исторического облика зданий. На сегодняшний день на очереди за новыми хозяевами стоит еще одна областная усадьба Лапино-Спасское из Королева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

Юлий Клевер. Дама, идущая к усадьбе (фрагмент). 1887

«Подчеркну, что по итогам торгов инвесторы получают только право аренды, а не право собственности. В этом суть и значение губернаторской программы: чтобы, возрождая подмосковные усадьбы, сохранять их как исторически ценные объекты в собственности области и ее муниципалитетов», — пояснил заместитель министра имущественных отношений Московской области Вячеслав Имангулов.

Он также отметил, что итогом прошедшего месяца стала сдача в аренду 19 июля усадьбы Верзилово в Ступинском районе Подмосковья при завершении торгов с 75%-ным превышением стартовой цены. Тогда победителем аукциона было признано ООО «Арх Монумент». Завершение реставрационных работ запланировано к 2023 году, после чего памятник культуры превратится в экогостиничный центр.

В настоящее время в области ведется подготовка к аукциону по другой исторической усадьбе — Лапино-Спасское в Королеве. До конца 2016 года будет принято решение о вовлечении в оборот объекта культурного наследия. На базе главного здания усадьбы может появиться социально-культурный центр.

Как заключил Имангулов, опыт Подмосковья в сфере вовлечения в оборот объектов культурного наследия может пригодиться и в других регионах страны.

Напомним, программа «Усадьбы Подмосковья» действует с ноября 2013 года. Объекты культурного наследия передают в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счет проводит полный комплекс реставрационных работ. Срок реставрации не должен превышать семь лет. После окончания реставрационных работ устанавливается размер арендной платы 1 рубль за 1 кв. м в год.