Пекин, 9 августа, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Жительница Китая получила 1,72 млн юаней в качестве компенсации за несправедливый приговор суда. Женщина провела 13 лет в тюрьме, считаясь виновной в убийстве ребенка, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

wazobians.com За решеткой

В феврале 2002 года в провинции Юньнань от пищевого отравления скончался воспитанник яслей, еще два ребенка попали в больницу. Пищу детям в тот день готовила сотрудница учреждения Цянь Жэньфэн. Женщину принудили сознаться в убийстве ребенка и в том, что она якобы отравила еду крысиным ядом.

Спустя 11 лет прокуратура провинции вновь стала расследовать это дело. Через два года, весной 2015-го, в ведомстве пришли к выводу, что вина женщины не является полностью доказанной, и направили дело на пересмотр. В декабре прошлого года суд освободил женщину из заключения, признав вынесенный ей приговор недействительным.

Тогда Цянь Жэньфэн обратилась в суд с требованием о выплате ей компенсации в размере $1,45 млн за ложное обвинение. Однако суд постановил, что женщине необходимо возместить ущерб в размере 1,72 млн юаней, что составляет $258 тыс.