Красноярск, 9 августа, 2016, 09:05 — ИА Регнум. В отношении вожатого детского лагеря в Красноярском крае, пытавшегося в пьяном виде изнасиловать девочку, возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю.

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Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка, не достигшего 14 лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на девочку произошло 5 августа. Сильно выпивший вожатый ворвался в детскую спальню, в которой на тот момент находились десятилетняя и двенадцатилетняя девочки.

Он пытался изнасиловать одну из девочек, которой удалось убежать. В настоящее время уволены директор лагеря и сотрудники, которые распивали спиртные напитки.