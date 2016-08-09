Ростов-на-Дону, 9 августа, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В Ростовской области в ДТП попал рейсовый автобус, следующий из Новороссийска в Москву. Дорожная авария произошла накануне на участие трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС 9 августа, никто из участников аварии не погиб, пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.

61.mchs.gov.ru Автобус

В чрезвычайном ведомстве отметили, что всего в автобусе находилось 16 человек, детей не было.

Как уточнили в пресс-службе областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, водитель автобуса Volvo не справился с управлением, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком МАН и стоящим катком на ремонтируемом участке дороги. По информации ведомства, в результате дорожной аварии получили травмы четыре человека, их госпитализировали в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по май этого года на Дону произошло девять дорожных аварий с участием пассажирских автобусов. В результате ДТП погиб один человек, еще 10 были травмированы. С января по июнь в регионе по вине водителей произошло 1 тыс. 745 дорожных аварий, которые унесли жизни 218 человек. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года почти на 3%. Ранения и травмы получили 2,2 тыс. участников ДТП.