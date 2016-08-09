Барнаул, 9 августа, 2016, 08:50 — ИА Регнум. По инициативе мэрии в Барнауле приступили к созданию электронной базы умерших и мест их захоронения. Эта трудоемкая работа займет не менее трех лет, — сообщает сегодня, 9 августа, пресс-центр администрации города. Поэтому к реализации этого проекта решено пригласить волонтеров, программистов и меценатов.

Светлана Шаповалова Похоронное дело в Барнауле. Венки в Барнаульском крематории

В муниципалитете подчеркивают, что создание электронной базы не является в России обязательным, но такая база будет полезна горожанам: ведь упрощается не только нахождение краткой информации об умерших, но и посещение мест захоронения.

В системе будут указаны: краткая информация об умершем (по возможности — с фотографией), точные координаты могилы, размер участка и материал, из которого изготовлен памятник. Для того чтобы информация эта была предельно точной, МУП «Специализированная похоронная служба» предстоит провести полную инвентаризацию кладбищ с gps-датчиком.

Далее специалисты оцифруют уже имеющийся архив и внесут в электронную базу новые данные.

«Учитывая то, что мест на кладбищах становится все меньше, а некоторые подлежат закрытию (на данный момент официально закрыто в городе только Власихинское кладбище), инвентаризация позволит определить количество заброшенных могил. Эти места можно будет рекультивировать», — заявляют в пресс-центре администрации Барнаула.

Напомним, что еще в конце мая 2016 года руководитель МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула Виталий Иконников весьма осторожно высказывался по поводу инициативы Росстроя, предложившего производить в могилах повторные захоронения.

«Да, действительно, если могила старше 25 лет, мы вправе вывесить трафарет, и если в течение 5 лет на него никто не откликнулся, могилу можно использовать на общих основаниях. Но для этого потребуется дополнительное финансирование на кремацию или перезахоронение останков. К тому же население морально не готово, чтобы мы выкапывали останки. Будет большой общественный резонанс, если мы начнем перезахоранивать. Хотя заброшенных могил на кладбище — около 10%. Но это только в Москве нормально — выкопать заброшенную могилу и продать это место. У нас в Барнауле существует культура, и такой беспредел с землей отсутствует», — об этом господин Иконников высказался в интервью редакции ИА REGNUM.

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Тогда же он отмечал, что проблем с местами для захоронений в Барнауле пока не возникает. По его словам, в ноябре 2015 года городской округ Барнаул зарегистрировал права на земельный участок 115 гектаров, предназначенный для Михайловского кладбища.

«Лет на 10 этого хватит. К тому же в столице края открылся крематорий: кремаций немного, но данная услуга востребована», — заключил в мае 2016 года господин Иконников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2011 года к краевому центру относятся 18 кладбищ: 5 из них — городские и 13 — сельские и поселковые. В 2015 году, по данным органов ЗАГС, в Барнауле скончались 8261 человек, а похоронены на городских кладбищах 6684 человека.

Помимо создания электронной базы захоронений, комитет по управлению муниципальной собственности Барнаула совместно с МУП «Специализированная похоронная служба» ведут активную работу по благоустройству кладбищ.

В 2016 году из бюджета Алтайского края на эти цели Барнаулу выделено свыше 8,5 млн рублей.