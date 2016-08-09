Париж, 9 августа, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Шестнадцатилетней француженке, задержанной за угрозы совершения террористической акции, предъявлены обвинения: девушке инкриминируют планирование теракта, сообщает Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Призрак

«Она передавала множество пропагандистских сообщений из групп ИГ (запрещено в России), призывающих к атакам, а также выражала желание совершить атаку сама», — сообщает агентство.

У обвиняемой изъяты личные вещи, с помощью которых она могла распространять агитационные материалы, — компьютер и мобильный телефон.

Напомним, парижская прокуратура начала расследование в отношении гражданки Франции, задержанной 4 августа в ходе спецоперации в городе Мелён (Франция). 16-летняя девушка являлась администратором группы в соцсети, распространявшей угрозы совершения террористической атаки. Речь шла о пропаганде террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России).

Напомним, спецслужбы Франции внимательно отслеживают ситуацию с потенциальными террористами на территории страны после совершённых в ноябре 2015 года терактов, в ходе которых погибли 130 человек и более 350 получили ранения. Теракт совершили экстремисты ИГ (запрещено в России).