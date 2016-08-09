Красноярск, 9 августа, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Игроки футбольной команды «Тотем», ставшие в конце июля чемпионами мира среди сборных детских домов, продолжают принимать поздравления и подарки. Сегодня, в преддверии одного из самых массовых спортивных праздников — Дня физкультурника — ребята встретились с главой города Красноярска Эдхамом Акбулатовым.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Футболисты «Тотема» встретились с главой Красноярска

Впечатления от участия в чемпионате не покидают ребят до сих пор. «Восемь матчей, сильнейшие соперники из разных уголков мира, но собрались и сделали! А какой была победа! Не передать эти ощущения. Невероятной была и встреча в аэропорту: колонна машин, флаги с нашей символикой. Мы искренне счастливы, что за нас болеет весь Красноярск, вся Россия. Хочется добиваться новых побед», — поделился капитан команды «Тотем» Павел Галкин.

«Шестой год подряд ребята отстаивают честь России на международной спортивной арене. На ребятах лежит огромная ответственность и каждый раз мальчишки демонстрируют свой крепкий командный дух, свою целеустремленность. Этот чемпионат отметился для нас еще одним важным событием — один из воспитанников команды был усыновлен, нашел свою семью», — рассказал президент футбольного клуба «Тотем» Сергей Горбунов.

Победа юных чемпионов стала топ-новостью не только для Красноярска, но и для всей России. Откликнулся на нее и Почетный гражданин города Красноярска, известный меценат Хазрет Совмен. Его фонд вручил клубу сертификат на 2 млн рублей на строительство универсальной комплексной спортивной площадки на территории детского дома №1.

«Что важно — это универсальная спортивная площадка, на которой можно заниматься различными видами спорта, в том числе, и баскетболом, и волейболом. Мы за разностороннее развитие детей, поэтому такому подарку очень рады и искренне благодарны Хазрету Меджидовичу. Кроме того, у нас возникла идея: проводить совместные спортивные занятия с воспитанниками детского дома-лицея имени Хазрета Совмена, тем самым — искать новых игроков для команды, да и просто общаться, дружить», — отметил тренер команды «Тотем» Михаил Губич.

«Если раньше мы тренировались три раза в неделю, то с появлением спортплощадки занятия у нас будут ежедневные. Так у нас появится еще больше шансов успешно защищать футбольную честь страны», — отметил игрок «Тотема» Максим Ерофеев.

На память о встрече футболисты команды «Тотем» подарили главе города Красноярска мяч, привезенный с чемпионата в Польше.

«В эти дни проходят Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Знаю, что вы вместе с нашими прославленными спортсменами — двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Евгением Устюговым и победителем Олимпиады 1976 года по греко-римской борьбе Алексеем Шумаковым записали видеообращение к российской сборной и пожелали нашим спортсменам «ярких выступлений и грандиозных побед, — сказал Акбулатов. — Уверен, что ваш пример, пример настоящих чемпионов мира вдохновит наших атлетов: копилка сборной обязательно пополнится олимпийскими медалями и российским болельщикам будет чем гордиться. Ну, а мы уже гордимся вами! Нет сомнений, что благодаря вашей целеустремленности, любви к спорту и к своей команде летопись титулованного футбольного клуба «Тотем» будет продолжена яркими матчами и новыми победами».