Калуга, 9 августа, 2016, 08:46 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области. Калужский губернатор Анатолий Артамонов.

О готовности направить аптекам региона рекомендацию размещать на видных для граждан местах в первую очередь наиболее дешевые лекарственные средства заявила министр здравоохранения Калужской области Елена Разумеева, сообщает 9 августа корреспондент ИА REGNUM.

Анализируя ситуацию с продажей лекарств, губернатор области Анатолий Артамонов считает, что в этой сфере существует проблема навязывания покупателю дорогих лекарств. По мнению главы региона, областному минздраву необходимо провести разъяснительную работу с руководителями аптечных сетей, а также с врачами, которые должны предоставлять покупателям и пациентам объективную информацию о каждом конкретном лекарственном препарате в зависимости от эффективности его действия, а не от уровня стоимости.

«И каждый провизор, каждый продавец должен объяснять покупателям, какая разница по эффекту, по действию лекарственного средства, кроме того, что в десять и двадцать раз бывает дороже. Это надо делать обязательно. Но это не делается. Наоборот, всегда старается продать именно дорогое лекарственное средство и уговаривает покупателя: «Вот это плохое, дешевое, оно не работает». Я покупал от аллергии таблетки за 600 рублей. Через день должен их употреблять. Сейчас покупаю за 14 рублей. Они раз в неделю. Вот вам, пожалуйста. Потому что за 14 рублей, какой дурак их будет подделывать? Она нормальная. А за 600 рублей можно продать мел прессованный», — заявил калужский губернатор на заседании областного правительства.

Между тем, по сведению министерства здравоохранения области, колебания цен на лекарственные препараты в регионе составляет в среднем 0,1%.