Москва, 9 августа, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 8 августа продемонстрировала восходящую динамику. В моменте котировки отметили максимум на уровне 45,56 доллара за баррель. Основным фактором поддержки для энергоносителя являются ожидания данных по запасам в США, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Кроме того, еще в конце минувшей недели на рынке появились слухи о том, что некоторые страны — члены ОПЕК настаивают на том, чтобы картель вернулся к обсуждению вопроса о заморозке объемов добычи. Но вряд ли это будет выступать фактором долгосрочной поддержки, так как Саудовская Аравия однозначно не настроена на подобный шаг», — пояснила Рогова.

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«Напротив, снижение цен, о котором объявила страна, является свидетельством ее желания сохранить свою долю рынка любой ценой. Рынки это прекрасно осознают. Хедж-фонды открыли рекордное количество сделок на продажу нефти. Также в США продолжается рост числа работающих буровых, что потенциально может привести к росту предложения», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 9 августа, стоимость нефти в ходе торгов вторника снижается, поскольку инвесторы сомневаются, что запланированная на сентябрь встреча стран — членов ОПЕК приведет к сокращению добычи черного золота, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 06:56 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,01% — до $44,93 за баррель; Нефть марки WTI дешевели на 0,91% — до $42,63.