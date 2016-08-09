Улан-Удэ, 9 августа, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В Бурятии тарифы на электроэнергию для населения во втором полугодии 2016 года снизятся на 6% — до 2,87 руб/кВт⋅ч. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка. Электричество

Уточняется, что ФАС России приняла соответствующее решение 5 августа. Республиканская служба по тарифам в ближайшее время должна определить дату проведения коллегии, где будет установлен новый тариф.

«Такого существенного снижения тарифов на электрическую энергию для населения (на 6%) не было на протяжении последних лет среди всех субъектов Российской Федерации», — заявили в правительстве региона.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын заявил, что «на встрече с главой ПАО «Россети» Олегом Бударгиным на минувшей неделе намечены шаги, которые приведут к дальнейшему снижению сетевой составляющей тарифа в РБ». Минтрансу республики поручено выработать «дорожную карту» по реализации этих договоренностей.

Первый заместитель директора института экономики и управления Бурятского государственного университета (БГУ) Александр Янтранов считает, что в условиях кризиса и при повсеместном росте цен новость о снижении тарифов на электроэнергию воспринимается весьма позитивно. «Юридические лица и население Бурятии потребляют в среднем за год около 5,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии. За полгода общая экономия составит порядка 1,2—1,4 млрд руб. Экономию в основном почувствуют юридические лица (снижение до 24%), среди них наиболее ощутимо с учетом масштабов и энергоемкости: Улан-Удэнский авиазавод, ЛВРЗ, ВСЖД, «Бурятзолото» и Тугнуйский разрез», — объяснил Янтранов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Безусловно, населению хотелось бы платить за электричество как в соседнем Иркутске — 0,97 руб. руб/кВт⋅ч для города и 0,679 руб. руб/кВт⋅ч для села. Но сейчас это маловероятно, на то есть стратегические ограничения: мало крупных потребителей при большом разбросе сетей, что влияет на сетевые издержки в энерготарифе. Но у республиканских органов власти остается сильный резерв — это продолжение лоббирования вхождения энергосистемы Бурятии в зону свободного перетока «Сибирь», что может дополнительно снизить энерготарифы до 17%. В сумме экономия платы за мощности потребителей Бурятии может составить порядка 1,4 млрд руб. в год» — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, с 1 января по 30 июня 2016 года тариф на электроэнергию в Бурятии был установлен в размере 3,024 руб./ кВт⋅ч.