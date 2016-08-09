Красноуфимск, Свердловская область, 9 августа, 2016, 08:38 — ИА Регнум. В Свердловской области житель Красноуфимска Вадим Коремин приговорён к двум с половиной годам колонии общего режима за присвоение материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Мать. 1932

В 2013 году многодетная жительница Красноуфимска обратилась к ранее незнакомому ей Вадиму Коремину с просьбой оказать помощь в покупке жилья в качестве посредника. Женщина намеревалась использовать при покупке квартиры для себя и четверых детей положенный ей материнский капитал. Вадим Коремин нашёл кредитное учреждение, с которым в итоге был заключён договор о займе под гарантию государственного сертификата о материнском капитале. Женщина открыла счёт в банке и передала электронную банковскую карту и пин-код посреднику. Однако после того, как 387 тысяч рублей были перечислены, Вадим Коремин присвоил их, уверено следствие.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за мошенничество с материнским капиталом 11 июля 2016 года в Челябинской области была осуждена жительница посёлка Бердяуш. Используя поддельные документы, полученные в Пенсионном фонде, женщина получила кредит в банке по использованному ранее сертификату материнского капитала. Таким образом, ей удалось получить более 450 тысяч рублей и использовать их по своему усмотрению.

Впоследствии женщина намеревалась таким же образом получить заем ещё в одном кредитном учреждении, однако была задержана правоохранительными органами и вскоре предстала перед судом. В итоге ей было назначено наказание в виде двухлетнего условного срока.

Ещё более громкий инцидент о мошенничестве с материнским капиталом произошёл в Астраханской области. В мае текущего года под суд отправилась преступная группа из пяти женщин. Участницы банды изготавливали поддельные документы и вовлекали в свою деятельность обладательниц сертификатов на получение материнского капитала. По данным правоохранительных органов, в преступную деятельность было вовлечено более ста женщин, а сами подсудимые присвоили таким образом более 38 миллионов рублей.