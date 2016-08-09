Москва, 9 августа, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает укрепляться. Бесспорно, ключевым фактором поддержки выступили цены на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль

«Котировки пары USD/RUB отметили минимум на 64,31. Немного позитива добавили и комментарии от Банка России о том, что, по их мнению, рецессия в России уже осталась позади. Однако, пока явно не стоит говорить о том, что рубль снова прочно встал на путь укрепления. Цены на нефть в последнее время достаточно волатильны», — пояснила Рогова.

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«Впереди отчеты по коммерческим запасам и отчет от Минэнерго по мировому спросу и предложению. Даже незначительных отклонений в худшую сторону от прогноза может оказаться достаточно, чтобы Brent, а за ней и рубль, возобновили снижение», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 9 августа Центробанк РФ понизил курсы основных валют — доллара США и евро — к рублю на 9 августа. Официальный курс доллара опустился на 48,28 копейки и составил 65,0799 рубля. Курс евро установлен на отметке в 72,1476 рубля, он опустился на 88,27 копейки. Цена нефти марки Brent снизилась на 1,01% — до $44,93 за баррель.