Владивосток, 9 августа, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В Партизанском районе Приморского края многодетные не видят даже начальных процессов по обеспечению земельных участков инфраструктурой. Семью Слепченко ныне задержанный глава муниципалитета Владимир Щербаков с проблемами трёхлетней давности направил прямиком в правительство Российской Федерации. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила многодетная мама Анжелла Слепченко.

Алексей Саврасов. Весна. Огороды. 1893

Читайте также: Путин сказал, Миклушевский не сделал: многодетные Приморья в недоумении

По словам многодетной матери, земельный участок размером 15 соток в селе Екатериновка им был выдан в 2013 году. С того времени прошло три года, однако работа по обустройству инфраструктуры не продвинулась ни на метр.

Читайте также: В Приморье силовики задержали ещё одного главу

«Дорожное полотно у нас отвратительного качества. Расстояние от населённого пункта до участка — это петля в 3,5 километра. Земля находится в таком месте, что пока к нему не будет нормальной дороги, никто из многодетных семей там строиться не сможет. Несмотря на наличие новой и мощной подстанции, работа по электрификации территории тоже не ведётся», — поделилась Анжелла Слепченко.

Читайте также: Многодетные семьи Приморья: «Чиновники, включите свою совесть!»

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский пообещал помочь муниципалитетам и даже выделил на инфраструктурные нужды финансовую поддержку — около 40 миллионов рублей. Кроме того, глава субъекта якобы уже обязал районы разработать соответствующие программы.

«У меня есть письмо, в котором глава Партизанского района Владимир Щербаков вместе со всеми нашими претензиями отправил меня в правительство РФ. Он объяснил это тем, что не заложено и не предусмотрено в бюджете района финансирования. Если верить Миклушевскому, то проблема нерешённости вопроса заключается в бездействии районной администрации», — заявила многодетная мама.

Читайте также: Многодетные Приморья в отчаянии: последняя надежда на Путина и Трутнева

Отметим, что по итогам апрельского визита Владимира Миклушевского в Партизанский район, главе Щербакову была поставлена задача к концу 2016 года сделать к землям многодетных семей дорогу. При этом губернатор заявил, что на эти цели из краевой казны уже выделено 2,4 миллиона рублей.

В середине июля чиновники администрации Приморья отчитались, что на субсидии муниципальным образованиям в краевом бюджете заложено почти 579 миллионов рублей. Из них 104 миллиона рублей — проектирование и строительство проездов к земельным участкам многодетных, молодых семей и семей с двумя детьми. На тот момент сообщалось о распределении субсидий на сумму в 367 миллионов рублей.

Читайте также: Люди Путина указали на проблемы власти в Приморье после голодовки депутатов

Как сообщало ИА REGNUM, глава Партизанского муниципального района Владимир Щербаков был задержан 1 июля по подозрению в превышении должностных полномочий. Основанием для возбуждения уголовного дела послужила масштабная проверка, вскрывшая факты махинаций с земельными участками.

Проверка же началась с голодовки, которую 16 мая объявили три депутата Партизанского района. Тогда к протестному движению присоединились многодетная женщина — опекун пятерых детей не могла получить законную жилплощадь. Ещё одна жительница муниципалитета жаловалась на застройку водоохраной зоны.