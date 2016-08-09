Токио, 9 августа, 2016, 08:24 — ИА Регнум. 9 августа в Нагасаки хор выживших при атомной бомбардировке ВВС США в 1945 году исполнил песню о мире «Никогда больше», призвав человечество отказаться от смертоносного ядерного оружия. Как передает РИА «Новости», участники хора находились у Статуи мира, изображающей 10-метрового исполина, который указывает рукой в небо, откуда пришла страшная трагедия 1945 года.

varvara.wordpress.com Статуя мира в Нагасаки

Мемориальная церемония, посвященная 71-й годовщине трагедии, проходит в Парке мира. Как ожидается, во время мероприятия мэр Нагасаки Томихиса Тауэ зачитает декларацию мира с призывом к полной ликвидации ядерного оружия на Земле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атомные бомбардировки американскими военными Хиросимы и Нагасаки — единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Утром 6 августа 1945 года бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Малыш» эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила.

Через три дня ВВС США сбросили на другой японский город — Нагасаки — еще одну атомную бомбу эквивалентом 21 килотонна тротила.

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