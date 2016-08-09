Москва, 9 августа, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Бочка нефти Brent 8 августа подорожала на 2,1%, преодолев психологическую отметку в $45. Сессионный максимум зафиксирован на уровне $45,68. Нефть подорожала на новостях о возможных переговорах стран ОПЕК по заморозке добычи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Страны картеля планируют провести неофициальное совещание в кулуарах энергофорума в Алжире, который пройдет с 26 по 28 сентября. Об этом сообщил глава ОПЕК Мохаммед бен Салех аль-Сада.

Сегодня, 9 августа, в Азии нефть марки Brent торгуется по $45,08 (-0,19%). Члены Картеля усилили вербальную интервенцию, чтобы поддержать цены. Вот только избыток нефти и нефтепродуктов, пессимизм хедж-фондов и увеличение число буровых установок в США будут давить на рынок.

Техническая картина по нефти на недельном ТФ указывает на повышение нефтяных котировок до $47,30. На часовом периоде возросли риски к снижению до $44,65. Чтобы восходящий импульс по нефти не угас и котировки продолжили повышаться, к закрытию дня цена должна вернуться к $45,50.

9 августа вечером выйдут данные Американского института нефти по запасам нефти. От них будет зависеть, сможет нефть возобновить рост или нет.