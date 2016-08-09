Москва, 9 августа, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Доллар США и евро 8 августа в очередной раз закрылись снижением против российского рубля. Курс доллар/рубль снизился на 1,42%, до 64,61 рубля, евро/рубль — на 1,48%, до 71,61 рубля. Национальная валюта укрепилась в связи с ростом цен на нефть до $45,68. Нефть подорожала на новостях о возможных переговорах стран ОПЕК по заморозке добычи.

ИА REGNUM Цены

Сегодня, 9 августа, внимание участников рынка будет приковано к встрече президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Санкт-Петербурге, а также отчёту по запасам нефти от Американского института нефти.

В Азии нефть марки Brent торгуется по $45,08 (-0,19%). После четырехдневного ралли на товарном рынке возросли риски начала коррекционной фазы. Если на торгах в Европе бочка Brent подешевеет до $44,60, то доллар/рубль вернётся к отметке 64,95 рубля. Если запасы нефти в США сократятся, курс доллар/рубль двинется к уровню 64 рубля.

Кто продавал рубль, начинают его выкупать обратно. Негативный сценарий по рублю на август уже учтён в ценах. Пара доллар/рубль остаётся торговаться в нисходящем канале.

На 9 августа запланировано ещё одно важное событие для российской валюты. ЦБ РФ вместо аукциона РЕПО проведёт депозитный аукцион сроком на одну неделю. Через него ЦБ будет изымать избыточную ликвидность у банков, в связи притоком ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу в начале августа. Об этом говорится на сайте ЦБ РФ. Если реакции на аукцион не последует, то в будущем можно на него не обращать внимания.