Вашингтон, 9 августа, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Американский миллиардер, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его однопартийцы, подписавшие против него открытое письмо, — политики-неудачники, не преуспевшие на политической ниве. Более того, именно эти люди виновны в мировом хаосе, передаёт радиостанция BFM.

Иван Айвазовский. Хаос. Сотворение мира (фрагмент). 1841

«Имена в этом письме принадлежат людям, которых американский народ должен спрашивать о причинах нынешнего хаоса в мире», — сказал Трамп.

По мнению республиканца, сделанное его однопартийцами имеет несомненную положительную сторону: они сами себя обличили. «Теперь каждый в нашей стране знает, кто именно виноват в превращении нашего мира в столь небезопасное место», — сказал он.

Напомним, 50 республиканцев подписались под письмом, в котором выразили свои опасения в отношении кандидата от их партии на выборах — Дональда Трампа: миллиардер, по их мнению, может стать «самым безрассудным президентом в истории Америки». Республиканцы назвали Трампа некомпетентным и небезопасным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения в некомпетентности и непредсказуемости Трампа не раз звучали со стороны представителей Демократической партии. Один из примеров — 5 июня Клинтон заявила, что Трамп «не обладает достаточной квалификацией». Несколько дней назад президент США Барак Обама также заявил, что Трамп не способен руководить страной.

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