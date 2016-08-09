Лондон, 9 августа, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Британская телерадиокорпорация BBC опубликовала 8 августа фотографии военнослужащих спецназа, находящихся в Сирии, где они выступают на стороне так называемой умеренной оппозиции против боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ).

bbc.com Британский спецназ в Сирии

На фотографиях изображены автомобили Thalab, предназначенные для патрулирования на больших расстояниях в сложных условиях.

Как сообщает телерадиокорпорация, изображения сделаны в июне после нападения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на базу Новой сирийской армии в Аль-Танаф, расположенную на сирийско-иракской границе. По всей видимости, военнослужащие Соединенного Королевства защищают периметр.

По словам очевидцев, войска Великобритании занимались защитой так называемых умеренных противников президента Сирии Башара Асада против боевиков из ИГИЛ (запрещено в РФ). Военнослужащие Соединенного Королевства, как передает BBC, были хорошо вооружены, располагая таким оборудованием, как снайперские винтовки, тяжелые пулеметы и противотанковые ракеты.

Читайте также: Парламентарий Великобритании «не удивлен» наличием спецназа страны в Сирии

Напади на противников Асада боевики ИГИЛ (запрещено в РФ), этот контингент смог бы оказать значительное сопротивление.

Помощь со стороны западных стран признает и один из представителей Новой сирийской армии, который пожелал остаться неназванным.

«Мы получаем специальную военную подготовку от наших британских и американских партнеров. Нас не только поддерживают с воздуха, Пентагон также поставляет нам оружие и оборудование», — отметил он.