Пекин, 9 августа, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Китайским фотошпионам удалось запечатлеть обновленную Audi A5 в заводском камуфляже во время тестовых испытаний на дорогах КНР. Обновленная модель будет официально представлена весной 2017 г.

pcauto.com.cn Audi A5 Sportback

О новинке пока известно крайне мало. Автомобиль будет оснащён такими же двигателями, что и Audi A5 Сoupe: 2,0-литровый бензиновый, 2,0-литровый бензиновый с турбиной и 3,0-литровый дизельный, пишет «Тайпин цичэ».

Сборка Audi A5 Sportback будет осуществляться за пределами КНР. Автомобили будут импортироваться в Китай из Германии. Точная стоимость новинки пока неизвестна, ожидается, что она составит около 400−600 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 июля немецкий автоконцерн Audi AG опубликовал заявление, согласно которому за первые 6 месяцев 2016 г. в КНР было продано более 290 тыс. автомобилей марки Audi. Таким образом, продажи Audi выросли на 5,9% в годовом исчислении.