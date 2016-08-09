Гринвилл, США, 9 августа, 2016, 07:35 — ИА Регнум. В США вновь произошел инцидент с детьми в парке развлечений: три ребенка выпали из кабины колеса обозрения, сообщает ABC News.

wate.com Колесо обозрения в Green County Fair, из которого выпали девочки

По данным полиции, в парке развлечений Green County Fair (Гринвилл, штат Теннесси) перевернулась одна из кабинок аттракциона и дети упали с высоты 12 метров. Очевидцы сообщают, что в кабинке сидели три девочки.

Дети выжили, они госпитализированы в тяжелом состоянии. В настоящее время они находятся в сознании и могут говорить.

Все механические аттракционы в парке закрыты, однако ярмарка продолжает работать. Полиция уточняет, что пока нет никаких версий о причинах произошедшего, проводится расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в городском аквапарке Schlitterbahn в США погиб сын конгрессмена штата Канзас Скотта Шваба — 10-летний Калеб Томас.

Трагедия произошла, когда ребенок спускался по одной из главных достопримечательностей развлекательного комплекса — горке Verrückt. Высота сооружения составляет около 50 метров. Чтобы подняться на горку, необходимо преодолеть 264 ступеньки.