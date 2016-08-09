Бразилиа, 9 августа, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Теннисист Новак Джокович останется без медалей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро: он проиграл в одиночном турнире и в парном розыгрыше, после чего отказался участвовать в миксте, сообщает"Р-Спорт».

ausopen.com Новак Джокович

«Нет, в миксте играть не буду», — сказал Джокович. Первая ракетка мира выразил надежду, что получит шанс завоевать золотую олимпийскую награду на следующих играх.

Напомним, 7 августа сербский теннисист уступил аргентинцу Хуану Мартину дель Потро в первом раунде одиночного турнира. Позже в паре с Ненадом Зимоничем он проиграл бразильцам Марсело Мело и Бруно Соаресу.