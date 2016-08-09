Вашингтон, 9 августа, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Иск против бывшего госсекретаря США, кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон поступил в окружной суд округа Колумбия (США) от родственников погибших в Бенгази (Ливия) четыре года назад американцев, передаёт Fox News.

freerepublic.com Американский суд

В 2012 году в Бенгази погибли сотрудник информационного отдела дипломатической службы Шон Смит и бывший сотрудник спецназа Тайрон Вудс, причём родители этих мужчин считают виновной в их смерти именно Хиллари Клинтон. Кроме того, по их мнению, позднее политик оклеветала истцов, пытаясь заработать бонусы для своего имиджа.

«Во время своей предвыборной кампании Клинтон безответственно или злонамеренно опорочила истцов, либо напрямую назвав их лжецами, либо намекая на то, что они являются обманщиками», — сообщается в иске. Клинтон пыталась так интерпретировать позицию истцов, чтобы они замолчали и не говорили об атаке в Бенгази.

Телеканал приводит мнение адвоката Ларри Клеймэна, который пояснил: по мнению родителей погибших американцев, они могли погибнуть из-за того, что Клинтон, будучи госсекретарём США, использовала для переписки по работе личный почтовый сервер, с которого и была похищена информация, сыгравшая с американцами роковую роль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Клинтон 14 апреля заявила, что нисколько не сожалеет об интервенции в Ливию и считает, что Вашингтон должен продолжить работу в этом стратегически важном регионе.