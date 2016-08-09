Петропавловск-Камчатский, 9 августа, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Трехлетний медведь очень светлого окраса стал звездой в социальных сетях на Камчатке. Пользователи Интернета обсуждают косолапого и его необычный цвет. Выдвигались предположения, что это альбинос, но ученые их опровергли. Если бы версия подтвердилась, то сенсацию в научном мире этот зверь обеспечил бы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kamchat.info Белый медведь замечен на Камчатке

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Косолапый с необычным для бурого медведя окрасом, как выяснилось, обитает в лесах вдоль реки Быстрой на Камчатке. Его заметили туристы, которые совершают там сплавы. К ученым, специализирующимся на изучении жизни косолапых, начали отправлять фотографии, но первые снимки были нечеткими и версия об альбиносе сразу не была исключена. Но потом уже другие туристы вновь заметили медведя и сделали еще фотографии.

«На них отчетливо видно, что нос у зверя темный — как и положено бурому медведю. Будь он альбиносом, он обладал бы розовым носом», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в научном отделе Кроноцкого заповедника.

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Ученые отметили, что светлый окрас бурых медведей сам по себе не является из ряда вон выходящим — их окрас варьируется от светло-палевого до темно-коричневого. Но специалисты при этом признают, что замеченный туристами косолапый необычно светлый. Встретить таких представителей популяции — настоящая удача, считают в заповеднике.

Отметим, камчатский бурый медведь — один из самых крупных наземных хищников в мире. Вес взрослого самца может достигать 700 кг. На полуострове эти звери обитают по всей территории. Их здесь более 20 тысяч особей. Медведи частые гости не только на реках, где они питаются рыбой, но и в населенных пунктах, куда зверь идет на запах отходов в поисках пропитания.