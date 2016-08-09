Бразилиа, 9 августа, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Первое место, занятое на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, было бы идеальным завершением «сказки после страшного сна». Об этом, как передает «Р-Спорт», заявила российская пловчиха Юлия Ефимова.

rio2016.com Юлия Ефимова

«Это почти невероятно, хорошо, что я плыла тут, выступала, — сказала Ефимова. — Вообще не понимаю даже, как дошла до финала. Конечно, золото было бы идеальным завершением сказки после страшного сна».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа лидер женской сборной России по плаванию Юлия Ефимова заняла второе место в женских соревнованиях по брассу на 100 метров на Олимпиаде в Бразилии. В напряженном финале спортсменка из РФ уступила сотые доли секунды сопернице из США.

Ефимова оказалась в списке российских спортсменов, отстраненных в связи с «допинговым скандалом», но смогла оспорить решение спортивных чиновников.

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