Пекин, 9 августа, 2016, 07:05 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки китайского внедорожника Yema T80, сделанные прямо на автомобильном заводе. Самая вместительная модель от Yema будет официальном представлена в сентябре на автошоу в Чэнду.

autohome.com.cn Yema T80

Новый Yema T80 получил 2 версии двигателей: 1,8-литровый бензиновый мотор, мощностью 170 л.с., и 2,0-литровый турбированный мотор, выдающий более 200 л.с. В зависимости от комплектации автомобиль будет оснащен механической или автоматической трансмиссией, пишет «Тайпин цичэ».

Новинка из КНР отличается солидными габаритами: 4720×1820×1716 мм при колесной базе в 2800 мм. По неподтвержденным данным, автомобиль может получить дополнительный ряд сидений в багажном отсеке и стать 6-местным, однако автопроизводитель пока не комментировал информацию об этом.

Как отмечают автолюбители, Yema T80 успешно позаимнсвовала элементы дизайна у Audi, Infinity и Mercedes-Benz. В частности, многие обратили внимание на внешнюю схожесть кузовов у китайского внедорожника и кроссоверов от Infinity. Отдельные элементы экстерьера авто заимствованы у Audi. Салон Yema T80 практически полностью копирует дизайн интерьера от Mercedes-Benz.

Сколько будет стоить Yema T80 пока не известно. Ожидается, что цены и дата начала продаж будут озвучены автопроизводителем во время официальной презентации новинки в сентябре 2016 г.