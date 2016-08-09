Улан-Удэ, 9 августа, 2016, 06:51 — ИА Регнум. В Бурятии таможенники задержали туриста, который пытался ввезти в Россию из Монголии фрагменты скелета динозавра под видом сувениров.

gizmodo.com Скелет динозавра.

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском таможенном управлении (СТУ), окаменелости были задержаны на МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска — прим. ИА REGNUM ) Кяхта. Гражданин России, следовавший из Монголии в Россию через таможенный пост, вез в багаже два фрагмента окаменевшей костной ткани общим весом 2,45 кг.

Турист пояснил, что нашел окаменелости в каньоне Кимчинской впадины и взял их с собой в качестве сувениров. О том, что такой товар ограничен к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежит обязательному письменному декларированию, он не знал.

Эксперты выяснили, что окаменелости являются фрагментами скелета динозавра. Первый — фрагмент верхнего конца бедренной кости динозавра, второй — фрагмент лопатки птицетазового динозавра.

В отношении туриста было возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, всего за 2015 год Бурятской таможней было возбуждено 23 уголовных дела. Рост количества выявленных преступлений составил 27,7%. Также наблюдалось увеличение числа возбужденных дел об административных правонарушениях — 1 724 дела.

По данным СТУ, на таможенный пост МАПП Кяхта в Бурятии в прошлом году пришлась наибольшая нагрузка при перемещении физических лиц и транспортных средств: 840 793 пассажира (в 2014 году — 374 673); 231 783 транспортных средства (в 2014 году — 131 045).