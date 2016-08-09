Южно-Сахалинск, 9 августа, 2016, 06:49 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко пообещал жителям Курильских островов ипотеку под 0%, а также новые школы, детские сады, котельные, отремонтированные автотрассы, парки и скверы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

skr.su Олег Кожемяко — губернатор Сахалинской области

Читайте также: Кожемяко ввел на Сахалине НЭП

«Жителям Курил будет предоставляться ипотека под 0% через Сахалинское ипотечное агентство. У людей будет возможность выбора — поселиться в многоквартирном доме или построить собственный, в зависимости от финансовых возможностей. В настоящее время уже объявлен конкурс на строительство двух многоквартирных домов. Через полтора месяца Сахалинское ипотечное агентство уже сможет приступить к работе», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Сахалинской области.

На Итурупе будут построены арендные дома, в них получат квартиры 173 семьи курильчан. 49 человек получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Помимо беспроцентной ипотеки и строительства жилья на отдаленных островах, в частности, в населенных пунктах Курильск и Рейдово, будут построены новые школы, распоряжения от губернатора о подготовке проектно-сметной документации уже получили муниципальные власти. Будут построены новые котельные, поскольку мощностей имеющихся уже не хватает. А 1 сентября в Курильске откроется новый современный детский сад на 110 мест.

Читайте также: Жители Курильских островов отрезаны от Большой земли

Одним из важнейших аспектов развития отдаленных островов является туризм. Посмотреть на уникальную природу, вулканы желающих много. Зону отдыха на реке Кипящей у вулкана Баранского решено облагородить, расширить автостоянку.

На Итурупе, в рамках проекта, у которого уже есть инвестор, решено построить санаторно-курортный комплекс «Зеленое озеро». Туристов должны привлечь уникальные оздоровительные возможности термальных источников, чистый воздух, нетронутая природа и качественный сервис. В ходе инспекционной поездки по островам губернатор дал поручение проложить новую трассу к месту строительства будущей лечебницы и провести туда электричество.

Предпринимателям, которые решат вкладывать деньги в развития туризма, обещана поддержка в рамках Новой экономической политики.

Между тем, одной из острейших проблем отдаленных российских островов является транспортная недоступность. Люди жалуются на невозможность поехать на Большую землю даже в случае острой нужды.

Проблема не нова. Еще в декабре 2015 года курильчане пожаловались губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко на транспортную недоступность. А также — на невероятные цены на продукты (самое дешевое мясо мороженное мясо почти 600 рублей за килограмм), на нехватку спортзалов, электроэнергии и даже на неработающие банкоматы. Курильчане также отметили, что впервые за многие годы увидели на своей земле главу региона — экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин своим вниманием острова не баловал.

Для решения транспортной проблемы предлагается целый набор мер, вплоть до строительства новых судов и улучшения авиасообщения. Но пока жители Курил все также отрезаны от Большой земли. А без решения этой проблемы о серьезном развитии туризма и удешевлении продуктов, строительства и прочего говорить не приходится.

Впрочем, натерпевшиеся за многие годы островитяне предлагают в социальных сетях простой и быстрый способ решения вопроса: «А давайте на конфискованные у Хорошавина деньги купим паром и будем ездить спокойно», — пишут курильчане в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Хорошавин, находившийся на посту губернатора Сахалинской области с 2007 года, был арестован 3 марта 2015 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Позже, 25 марта, Хорошавин был отстранен от занимаемой должности президентом РФ Владимиром Путиным в связи «с утратой доверия». В дальнейшем Хорошавин стал фигурантом нескольких уголовных дел. Следствие подозревает его в получении взяток на общую сумму $5,6 млн.