Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 06:10 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, состоится второе голосование за импичмент президента Бразилии — решение об импичменте и начале судебного процесса против Дилмы Руссефф должен принять Сенат страны, сообщает Agence France Presse.

rbnett.no Народ Бразилии выступает за импичмент Дилмы Руссеф

Если большинство в Сенате поддержит требование об отставке, окончательное решение должен будет принять Верховный суд — произойти это должно в дни закрытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Дилма Руссефф обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, растрате государственных средств и сокрытии данных о реальном состоянии экономики, которые были допущены командой действующего президента накануне переизбрания в 2014 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 августа, за день до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, решение об импичменте и помещении Дилмы Руссефф под стражу приняла специальная Комиссия Сената Бразилии. Вместо действующего президента страны Олимпиаду в Рио открывал и.о. президента Мишель Темер.

Олимпиада в Рио-де-Жанейро проходит на фоне самого крупного политического и экономического кризиса в Бразилии за последние десятилетия: кроме процедуры импичмента президента, которая началась одновременно с Олимпийскими играми, в городе ежедневно происходят акции протеста жителей фавел (бедных кварталов), столкновения сторонников и противников действующего президента и стычки с полицией.