Магаданская область, 9 августа, 2016, 06:05 — ИА Регнум.



Пресс-служба Амурского обкома КПРФ Флаг КПРФ

Открытое письмо полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу направили коммунисты Магаданской области. Авторы обращаются к вице-премьеру с просьбой провести «доскональную проверку тарифообразования всех естественных монополий независимыми аудиторами и незамедлительно принять меры по кардинальному снижению цен на электроносители», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе Магаданского ОК КПРФ, резко увеличенный тариф приведет к росту безработицы, повышению цен и снижению инвестиционной привлекательности региона.

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Коммунисты сообщают, что с 1 июля в Магаданской области резко увеличен тариф на электроэнергию для юридических лиц. С учетом того, что энергетическая составляющая в структуре затрат предприятий подчас доходит до 70%, а заявленный уровень инфляции по отраслям народного хозяйства составляет в среднем 4%, нетрудно подсчитать, что предприятия понесут значительные убытки, а часть из них станет банкротами.

«Резкий рост тарифов, по нашему мнению, приведет к значительному росту безработицы, повышению цен на услуги и товары первой необходимости и резкому снижению инвестиционной привлекательности региона. С учетом того, что правительство РФ планирует введение среднего тарифа по Федеральным округам, предлагаем для начала вернуть планку тарифов на электроэнергию к уровню 1 января 2016 года», — обращаются коммунисты.

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Авторы обращения напоминают, что будучи в Магадане, Трутнев говорил о недопустимости роста тарифов на электроэнергию.

«Население поверило вам, но похоже, руководство области не в состоянии выполнить ваши указания. Просим провести доскональную проверку тарифообразования всех естественных монополий независимыми аудиторами и незамедлительно принять меры по кардинальному снижению цен на электроносители», — пишет от имени однопартийцев первый секретарь Магаданского ОК КПРФ Александр Шишкин.

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