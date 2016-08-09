Якутск, 9 августа, 2016, 06:27 — ИА Регнум. Боксёру Василию Егорову, представляющему Якутию на Олимпийских играх, не удалось победить в схватке с американцем Нико Мигелем Эрнандесом в 1/8 финала. Он выбыл из борьбы за медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк обратил внимание журналистов на то, что это был первый выход в карьере Василия Егорова на ринг Олимпийских игр. Якутянин бился с американцем достойно, и одержал победу в первом раунде, но в итоге ему не хватило спокойствия и уверенности на ринге, также отметил тренер.

Как сообщало ИА REGNUM, от Якутии на Олимпийские игры также поехал борец вольного стиля Виктор Лебедев, схватки в этом виде спорта назначены на 19 августа. Спортсмен был отстранён от участия в соревнованиях из-за допингового прецедента в 16-летнем возрасте, но отстоял право выступать на Олимпиаде через спортивный арбитражный суд в Лозанне. Претендовавшая на медаль бегунья Сардана Трофимова была отстранена от участия в Олимпиаде вместе с остальными российскими легкоатлетами.

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