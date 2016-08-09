Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 05:55 — ИА Регнум.



publika.md Рио-де-Жанейро 2016

В третий день Олимпиады Россия завоевала 1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Золотую и серебряную медали завоевали российские саблистки. В финале личного первенства молодая Яна Егорян победила опытную Софью Великую.

Владимир Масленников в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м завоевал бронзовую медаль. Золото здесь досталось итальянцу Николо Камприани.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряную медаль, уступив только сборной Японии, которую победить сегодня было невозможно.

Медалей в командном первенстве в спортивной гимнастике на Олимпиаде у России не было 16 лет.

Первую медаль для российских пловцов завоевала Юлия Ефимова. На дистанции 100 метров брассом она завоевала серебряную медаль, уступив лишь американке Лилли Кинг.

Российские теннисистки понесли первую потерю. Анастасия Павлюченкова покидает турнир, высказывая нелестные суждения об уровне его проведения. А вот Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина продолжают одиночные и парные выступления. Екатерина Макарова играет в паре с Еленой Весниной, а пара Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина уже вышли в четвертьфинал.

Гандболистки России победили команду Франции, рассердив своей игрой во втором тайме своего тренера Евгения Трефилова. Выигрывая после первого тайма пять мячей, россиянки едва удержали победу, но всё же выиграли 26:25 и практически обеспечили себе выход в плей-офф. Но надо занимать как можно лучшее место в группе.

Российские волейболистки провели матч со сборной Кореи в обычном для игр с азиатскими командами стиле. Каждая команда демонстрировала свои сильные стороны. Если бы россиянки получше принимали подачу, всё могло закончиться и в трёх партиях. Но получилось 3:1 в пользу россиянок.

Волейболисты-пляжники Дмитрий Барсук и Никита Лямин, победили поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка, сделали хорошую заявку на выход в плей-офф.

Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в третий день Олимпийских игр:

У дзюдоистов среди женщин до 57 кг победила бразильянка Рафаэла Силва, а среди мужчин до 73 кг японец Сохеи Оно.

200 м у мужчин вольным стилем выиграл китаец Ян Сунь.

100 м на спине у мужчин выиграл американец Райан Мерфи, а у женщин венгерка Катинка Хоссу.

В синхронных прыжках с 10 м вышки победили китайцы Чэнь Айсэнь и Линь Юэ.

В регби-7 у женщин австралийки победили новозеландок. Пусть это регби-7, пусть у женщин, сильнейшие всё те же новозеландцы и австралийцы.

У тяжелоатлетов сегодня среди мужчин до 62 кг победил колумбиец Оскар Фигероа, а у женщин до 58 кг — таиландка Сукания Срисурат.

У мужчин-стрелков в трапе победил хорват Йосип Гласнович.

Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.