Вашингтон, 9 августа, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Официальный представитель Государственного департамента США требует освобождения четверых граждан Китая, осужденных за подрывную деятельность в КНР, сообщает Reuters. Как сообщает информагентство, соответствующее заявление пресс-секретаря Госдепа Элизабет Трюдо было сделано 8 августа.

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Речь идет о правозащитниках и «гражданских активистах» Чжоу Ши Фенге, Гоу Хунг Го, Ху Ши Гене и Чжае Ян Мине, осужденных на прошлой неделе за «подрывную деятельность» на сроки от трех до семи с половиной лет лишения свободы.

Официального ответа Китая пока не последовало, но известно, что китайская сторона считает осуждение активистов своим внутренним делом.

Сообщается, что все осужденные были связаны с юридической фирмой «Фэнчжуй», обвиненной китайскими властями в «организации уличных протестов с целью свержения власти», «политизации уголовных дел» и «связи с зарубежными силами». Приговор по ним был вынесен 4 и 5 августа судом города Тяньцзинь.