Пекин, 9 августа, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Государственное статистическое управление КНР опубликовало отчет, согласно которому индекс потребительских цен (CPI) в июле снизился до 1,8%. Таким образом, уже четвертый месяц подряд в Китае регистрируется снижение уровня инфляции.

megabanki.ru Юань

Как отметили в статистическом управлении, цены на мясные продукты по-прежнему остаются высокими, однако снижение цен на фрукты и овощи привело к общему снижению уровня инфляции, пишет «Жэньминь жибао».

Индекс потребительских цен (индекс CPI) является ключевым показателем уровня инфляции в государстве. В апреле этого года в Китае был зафиксирован показатель индекса CPI на уровне 2,3%. Начиная с апреля, уровень инфляции в КНР начал постепенно снижаться.

Как ранее утверждали власти КНР, показатель индекса СРI в 2016 г. не превысят отметку в 3%.