Вашингтон, 9 августа, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Родственники двух американских граждан, погибших во время атаки на посольство США в Бенгази в 2012 году, подали в суд на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, передаёт телеканал Fox News.

freerepublic.com Американский суд

В исковом заявлении, поданном в суд округа Колумбия, родители сотрудника информационного отдела посольства Шона Смита и бывшего бойца спецназа Тайрона Вудса обвинили экс-госсекретаря США в неправомерных действиях, которые привели к гибели их сыновей, а также в последующих клеветнических высказываниях в ходе предвыборной кампании и причинении морального вреда.

Кроме этого, истцы полагают, что к гибели сотрудников посольства США могло привести использование Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения деловой переписки во время пребывания в должности госсекретаря.

Как сообщало ИА REGNUM, во время нападения на посольство США в ливийском Бенгази 11 сентяря 2012 года погибли посол США Кристофер Стивенс, сотрудник информационного отдела Шон Смит и бывшие бойцы спецназа Тайрон Вудс и Глен Догерти. В марте 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что Соединённые Штаты «не потеряли ни одного человека» во время кампании в Ливии, забыв таким образом о жертвах нападения в Бенгази.