Гонконг, Китай, 9 августа, 2016, 05:24 — ИА Регнум. Жители Гонконга поздравили самую старейшую панду в мире с ее 38-летием. Панда Цзя Цзя уже более 5 лет подряд удерживает рекорд самого пожилого бамбукового медведя.

cakechooser.com Цзя Цзя

Панды Цзя Цзя и ее друг Ань Ань установили целый ряд мировых рекордов. Ань Ань стал первой выращенной в неволе пандой в истории, которая дожила до 30 лет. Как отмечают зоологи, возраст в 38 и 30 лет для бамбукового медведя эквивалентен 114 и 90 годами для человека, пишет «Наньцзао жибао».

«Пожилые» панды страдают от высокого кровяного давления и боли в суставах, поэтому смотрители зоопарка балуют бамбуковых медведей их любимым лакомством — замороженными арбузами. В целом, состояние здоровья животных оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти провинций Сычуань, Ганьсу и Шэньси выступили с инициативой создания единого парка-заповедника больших панд. Огромный заповедник раскинется на тысячах кв. км и охватит территории сразу трех провинций.