Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 05:13 — ИА Регнум. Лидер женской сборной России по плаванию Юлия Ефимова сегодня стала серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро — в женских соревнованиях по брассу на 100 метров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sportfm.ru Юлия Ефимова — лидер женской сборной России по плаванию

В напряженном финале Ефимова шла наравне с соперницами из США, но уступила первому результату сотые доли секунды — американки Лили Кинг и Кэти Мэйли взяли золото и бронзу.

Примечательно, что у Юлии Ефимовой уже есть «победа», одержанная на нынешней Олимпиаде: таковой было решение суда о допуске спортсменки к Олимпийским играм, который Ефимова выиграла у чиновников WADA. Россиянка оказалась в списке спортсменов, отстраненных в связи с «допинговым скандалом», но смогла оспорить решение спортивных чиновников 5 августа, за день до начала Игр в Рио.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее сегодня золото и серебро Олимпиады завоевали саблистки Яна Егарян и Софья Великая. Кроме того, впервые за 16 лет призерами Олимпийских игр стали российские мужчины-гимнасты в командном многоборье — серебро для сборной России завоевали Денис Аблязин, Давид Белявский, Никита Нагорный, Николай Куксенков и Иван Стретович.

В общем зачете сборной России на данный момент 10 медалей, в том числе 2 золота, 5 серебряных наград и 3 бронзы.