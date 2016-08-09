Якутск, 9 августа, 2016, 05:33 — ИА Регнум. Председателем наблюдательного совета алмазодобывающей компании «АЛРОСА» переизбрали министра финансов РФ Антона Силуанова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании. Посты заместителей председателя наблюдательного совета сохранили глава Якутии Егор Борисов (первый зам) и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Staselnik Штаб-квартира АК АЛРОСА. Мирный

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Голосование за председателя и его заместителей состоялось 5 августа, а состав наблюдательного совета был сформирован 30 июня. В нём находятся директор департамента Министерства финансов Сергей Барсуков, главный портфельный менеджер Pacific Investment Management Co. (PIMCO) по акциям развивающихся стран Мария Гордон, председатель совета директоров ЗАО «Управляющая компания «Сбережения и инвестиции» Олег Гринько, директор по энергетическому бизнесу энергетического дивизиона «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Павел Ульянов, генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунов, советник руководителя Росимущества Олег Фёдоров, президент «АЛРОСА» Андрей Жарков.

Якутию в наблюдательном совете помимо Егора Борисова представляют глава правительства республики Галина Данчикова, гендиректор ОАО «Республиканская инвестиционная компания» Пётр Алексеев, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева, выдвинутая от министерства имущественных и земельных отношений Валентина Лемешева и первый заместитель главы Вилюйского района Василий Лукин.

Напомним, Антон Силуанов возглавил наблюдательный совет «АЛРОСА» второй раз. Ранее им руководил независимый кандидат Илья Южанов.

Отметим, в июле 802 781 254 акции «АЛРОСА» (10,9%) были проданы по цене 65 рублей за одну штуку. Реализация доли компании происходила в режиме ускоренного сбора заявок. После сделки доля акций «АЛРОСЫ» в свободном обращении уменьшилась с 43,93% до 34%. Ещё 25% акций принадлежит Якутии, 8% — муниципалитетам республики.

В результате сделки федеральный бюджет пополнился на 52 млрд рублей.