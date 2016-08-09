Пекин, 9 августа, 2016, 05:02 — ИА Регнум. Китайские СМИ сообщают об открытии нового транспортного маршрута между Китаем и Россией. 8 августа первый рефрижераторный состав с продуктами отправился в Москву из китайского Даляня.

Рефрижераторный состав с продуктами ciagnik-220714

Новый маршрут позволит значительно удешевить и сократить время доставки продуктов питания. В частности, расстояние в 8,6 тыс. км поезд преодолеет всего за 10 дней, в то время как время доставки груза по морю занимает не менее месяца, пишет «Синьхуа».

Отправленный состав доставит в столицу России фрукты и овощи из провинций Хэбэй, Гуандун и Шаньдун. На обратном пути состав доставит в Китай российское мясо. Благодаря открытию нового маршрута, время доставки продуктов питания сократится на 60%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай активно развивает сеть железных дорог как на территории страны, так и в сопредельных регионах. В конце июня 2016 г. президент Узбекистана Ислам Каримов и председатель КНР Си Цзиньпин торжественно запустили железнодорожное движение через перевал «Камчик», который соединяет Ферганскую долину с остальной частью Узбекистана.