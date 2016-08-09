Бразилиа, 9 августа, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Южной Кореи во втором матче группового этапа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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Встреча группы A завершилась победой российских спортсменок со счётом 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:14).

В другом матче группы A сборная Японии обыграла команду Камеруна со счетом 3:0.

Российские волейболистки сыграют против сборной Камеруна 10 августа.