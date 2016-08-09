Мехико, 9 августа, 2016, 04:56 — ИА Регнум. На Мексику надвигается очередной тропический шторм, который грозит разрушениями и затоплением побережья, сообщает Mexico News Daily в понедельник 8 августа.

Шторм

Шторм двигается с юга Тихого океана и угрожает западному побережью страны и южной Калифорнии. Скорость ветра в эпицентре шторма составляет 85 километров в час, что близко к уровню урагана. Фронт движется к побережью со скоростью 17 километров в час.

В то же время восточное побережье страны ещё не оправилось от разрушений, которые принес ураган «Эрл»: на прошлой неделе тропический шторм обрушился на Южную Мексику, Белиз и Гватемалу. Большие территории были затоплены, не менее 45 человек погибли, более тысячи остались без крова. Сообщение с 18 населенными пунктами, нарушенное в результате урагана, до сих пор не восстановлено.