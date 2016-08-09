Екатеринбург, 9 августа, 2016, 04:53 — ИА Регнум. Пожарным на территории склада с пиротехникой в городе Берёзовский под Екатеринбургом полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России.

lusana.ru Тушение пожара

По информации ведомства, на месте пожара остаются четыре единицы личного состава, которые осуществляют поливку и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших в результате пожара нет.

На месте ЧП в настоящее время работают следственные органы и пожарные дознаватели, которые устанавливают причины произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 8 августа на складе недалеко от окраин Екатеринбурга вспыхнул пожар, чуть позднее начались взрывы пиротехники. Огнём было охвачено около 2 тысяч квадратных метров складских помещений. По факту произошедшего начата доследственная проверка.