Москва, 9 августа, 2016, 04:40 — ИА Регнум. Коллекторы в России стали активно использовать сайты по поиску работы для розыска недобросовестных заёмщиков. Об этом сообщила газете «Известия» президент компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева.

iurist.su Выбивание долгов

«Часто данные заёмщиков (телефон, адрес) оказываются неверными по разным причинам: должник мог изначально предоставить банку неверные сведения или информация к моменту возникновения просрочки могла устареть. Это побуждает коллекторские агентства использовать альтернативные методы поиска неплательщиков», — пояснила Докучаева.

По её словам, действующее законодательство не запрещает использовать информацию из открытых источников, а в России на сегодняшний день 200 тысяч резюме соискателей находятся в открытом доступе.

По данным представителей коллекторского рынка, использование информации, размещенной на сайтах по поиску работы, позволяет увеличить эффективность взыскания на 10%. В то же время рекрутеры отмечают, что нецелевое использование данных из резюме клиентов может быть нарушением договора. В таких случаях коллекторским агентствам, которые попытаются использовать информацию о соискателях, блокируется доступ к сайтам.