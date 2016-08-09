Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 04:33 — ИА Регнум. Генеральное консульство Китая в Рио-де-Жанейро сообщило о завершении инцидента с использованием неверного флага КНР во время нескольких церемоний награждения спортсменов. Оргкомитет Олимпийских игр принес официальные извинения и пообещал заменить полотно.

softpedia.com Флаг Китая

Граждане КНР обратили внимание на неверный флаг во время одной из первых церемоний награждения атлетов еще 7 августа. Зрители заметили, что 4 маленькие звезды находятся на неверном расстоянии между собой и друг другом, кроме того, звезды на демонстрировавшемся флаге были расположены параллельно, а не под определенным градусом, пишет «Сина синьвэнь».

Сразу после завершения трансляции консульство КНР в Рио получило десятки звонков от возмущенных китайских болельщиков, требовавших устранить неточность.

Генеральный консул КНР в Рио-де-Жанейро Сун Ян отправил в оргкомитет ОИ-2016 официальный запрос. Организаторы игр немедленно связались с китайскими дипломатами, извинились и пообещали исправить ситуацию.

Как рассказал один из организаторов соревнований, все национальные флаги, используемые в церемониях награждений, были изготовлены одной из бразильских компаний. Именно ее сотрудники допустили ошибку при изготовлении флагов КНР.