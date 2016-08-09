Петропавловск-Камчатский, 9 августа, 2016, 04:13 — ИА Регнум. В одном из самых популярных мест для отдыха у туристов на Камчатке — в Долине гейзеров, из-за плохой погоды застряли более 70 туристов. Вместо двухчасовой экскурсии, они находятся здесь уже сутки. Всему виной дожди и низкая облачность, которые не позволяют вертолетам подняться в воздух, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

myrussianland.ru Гейзер

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Кроноцкого заповедника Инна Мамаева, накануне в Долину прилетели три вертолета с путешественниками. «В основном, это туристы из других регионов России, но есть и иностранцы — четверо испанцев, двое итальянцев и двое из Тайваня. Все туристы обеспечены ночлегом и питанием. Для них открыт визит-центр и кордон, где они могут отдохнуть», — пояснила Мамаева, отметив, что для туристов сегодня организованы дополнительные экскурсии.

Известно, что вертолеты, которые доставили туристов в Долину принадлежат местной компании «Витязь — Авто». Заместитель генерального директора предприятия Дмитрий Черных заявил, что туристов вывезут при первой же возможности — как только позволит погода. Вопрос о том, зачем при существующем еще вчера неблагоприятном прогнозе погоды вертолеты были направлены в Долину, остался без ответа, так как представитель компании отказался от дальнейших комментариев.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось связаться с одной из туристок, застрявших в Долине. «Все хорошо у нас. Правда, есть люди, которые сегодня пропустили свой самолет на материк. Будут решать и эту проблему. Кормят хорошо. Спали, в том числе и на полу. Но все нормально. Особо никто не жалуется», — сообщила Татьяна.

Долину гейзеров на Камчатке, где горячие гейзеры бьют из-под земли, ежегодно посещают около 2 тысяч туристов.